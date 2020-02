Guida autonoma, i supercalcolatori “green” di EuroTech

UDINE - Lo sviluppo di tecnologie per la guida autonoma procede di pari passo con i progressi dal punto di vista della sostenibilità. Almeno nel caso di EuroTech, azienda italiana che sta moltiplicando il proprio fatturato fornendo supercalcolatori miniaturizzati per i prototipi di auto a guida autonomia prodotti negli Stati Uniti, Europa e Giappone.

La EuroTech, in particolare, ha realizzato un sistema di raffreddamento a liquido che permette ad uno dei suoi calcolatori - ribattezzato per questo motivo “green” - di ridurre i consumi energetici del 90%. “Non possiamo più permetterci di creare prodotti che non abbiano anche un grande valore in termini di tutela dell’ambiente, dal punto di vista pratico”, ha spiegato l’a.d. e presidente di Eurotech Roberto Siagri.

Una filosofia, quella dell’azienda italiana, che sta riscuotendo successo, come dimostra il costante aumento di ricavi.