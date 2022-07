La Russia ha chiuso i rubinetti di Nord Stream: niente più gas verso la Germania

Con gli occhi già rivolti alla fine dell'anno, non è escluso che Putin voglia continuare a mettere sotto pressione l'Occidente puntando sulle risorse energetiche, in questo caso il gas, con un contropiede particolarmente velenoso in un momento in cui l'Europa si è già impegnata a intraprendere un percorso di riduzione delle emissioni in ottica verde. In caso Nord Stream non ricominciasse a pompare - in ogni caso - oltre alla Germania sarebbero anche altri i Paesi europei a rischiare un gelido inverno.