Anche le turbine finiscono in mezzo alla guerra del gas

Il gruppo russo del gas Gazprom aveva commissionato la manutenzione delle turbine a metà giugno per giustificare una riduzione delle sue consegne in Germania attraverso il gasdotto Nord Stream. La Germania non crede al motivo tecnico invocato da Gazprom per spiegare il calo delle consegne di gas, ma ritiene che il ritorno delle turbine priverebbe la Russia di un pretesto per prolungare questa chiusura dei rubinetti del gas, che rischia di degenerare in una grave crisi energetica.