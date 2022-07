Mosca chiude Nord Stream, è caos gas in Europa

BRUXELLES - Il graduale addio al gas russo si fa via via più rapido e costringe l'Ue ad agire subito, con un piano di emergenza che sarà varato nella metà di luglio. La mossa è stata annunciata dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel giorno in cui Mosca ha confermato che, dall'11 al 21 luglio, il gasdotto Nord Stream sarà fermo. La motivazione del Cremlino è sempre la stessa: «Obblighi di manutenzione». A Bruxelles, però, ormai nessuno ci crede. «La Russia sta tagliando deliberatamente il gas, serve una risposta europea comune, come per il Covid», ha sottolineato von der Leyen. Anche la Svizzera negli scorsi giorni aveva reagito all'eventuale penuria di gas, mettendo in atto un piano per limitare i danni.