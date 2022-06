Berna si prepara a un'eventuale penuria di gas

Vista la situazione, da tempo il Governo, assieme a tutti gli attori interessati, si sta preparando a una penuria di energia, per esempio obbligando le centrali idroelettriche a creare delle riserve di energia per questo inverno, strumenti giuridici per evitare problemi (leggi fallimenti, n.d.r) alle imprese energetiche e accordi con la Germania per la fornitura di gas. Tuttavia, nonostante tutti questi preparativi esperiti e quelli che verranno, ha sottolineato la consigliera federale, su come evolverà la situazione nel prossimo futuro «non ci sono certezze»; non si possono escludere insomma «colli di bottiglia».