Penuria gas, Regazzi critica il Governo: «Troppe incertezze per le imprese»

Bisogna agire - Il 60enne non è sicuro che tutti i fattori siano stati presi in considerazione in passato quando è stata elaborata la strategia energetica del Consiglio federale. «Quando si adottano decisione gli errori capitano: ciò che conta ora è il modo in cui si reagisce», sottolinea. «Abbiamo detto: 'espandiamo l'energia idroelettrica!'. Non ci siamo riusciti», sostene l'esponente del Centro (nuovo nome del PPD in Ticino). «Sono stati compiuti progressi con l'energia solare, ma purtroppo non sono sufficienti».