Suv svizzero rimosso a Como, parla l'automobilista

Le multe non riscosse degli automobilisti elvetici - L’amministrazione comasca - come denunciato in passato anche da precedenti governi locali - lamenta di sovente l’impossibilità di riscuotere le somme delle infrazioni stradali commesse dagli automobilisti svizzeri in territorio italiano. Da qui la “caccia” alle targhe rossocrociate e alla rimozione facile: l’eventualità di fare entrare in servizio - come era stato ventilato - dei mezzi specificatamente da adibire alla rimozione delle sole autovetture elvetiche è stata smentita anche nelle più recenti dichiarazioni del sindaco di Como.