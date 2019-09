Esplosione in via Molinazzo, due feriti

LUGANO - L'esplosione di una bombola di gas si è verificata questa mattina (attorno alle 10:15) in via Molinazzo, a Viganello, all'interno di un cantiere.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Pompieri e un'ambulanza della Croce Verde di Lugano. Al momento non è nota la causa dell'esplosione e nemmeno l'entità dei danni.

Stando alle prime informazioni, due operai che si trovavano nelle vicinanze sono rimasti feriti in modo apparentemente non grave. Dopo le prime cure gli sventurati sono stati trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.

lettore tio/20minuti