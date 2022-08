Una nuova settimana per il Locarno Film Festival

Oltre alla proiezione dei Pardi di domani, in programma in diversi orari e location della città, tra le varie proposte segnaliamo alle 16:45 al Palexpo (Fevi) "Tengo sueños eléctricos" per il Concorso internazionale. Per la stessa categoria verrà proiettato alle 18:00, presso L'altra Sala, il film francese "Stella est amoureuse". Alle 15:00, per la categoria Fuori concorso, presso il PalaCinema 1 è in programma "Prologos".