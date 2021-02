Studenti di medicina al Sant'Anna

LUGANO - È iniziato oggi (anche) presso la Clinica Sant’Anna il percorso di studio degli studenti iscritti al Master in Medicina dell’Università della Svizzera Italiana. «Siamo orgogliosi di questo primo giorno», precisano da Sorengo. Quello partito per la prima volta in Ticino il 14 settembre è un «progetto accademico di rilevanza cantonale che dimostra, come l’interesse collettivo sia sempre prioritario e sappia, anche in questo contesto, coinvolgere indistintamente tutti gli attori del sistema formativo e sanitario presenti sul nostro territorio».

Alla Clinica privata Luganese gli studenti stanno attualmente affrontando il modulo "Woman” in ostetricia e ginecologia mentre nel semestre autunnale inizieranno il modulo di chirurgia “Abdominal Organs” e quello di ortopedia "Skeleton". «In questi giorni - precisano i vertici della Sant'Anna - alcuni medici specialisti in neonatologia stanno collaborando con l’USI e l’Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana di Bellinzona, titolare del modulo di pediatria, nella formazione teorica al campus universitario».

Le cliniche ticinesi di Swiss Medical Network - conclude la nota - sono da sempre «impegnate e attive nella formazione» e offrono ogni anno a quasi 200 studenti l’opportunità di formarsi nelle differenti professioni sanitarie.