I futuri medici da oggi studiano in Ticino

LUGANO - Studiare Medicina in Ticino è realtà. Da questa mattina 48 studenti e studentesse hanno iniziato il Master dell'USI della durata di tre anni. Con l'inizio dell’anno accademico 2020-2021 ha preso il via uno dei progetti accademici più attesi per la Svizzera italiana.

Il primo giorno dei 48 - che hanno ottenuto il Bachelor principalmente al Politecnico di Zurigo (ETH) e all'Università di Basilea - ha avuto luogo "extra muros" presso il Centro Sportivo Nazionale della Gioventù a Tenero (CST). Lì sono previste alcune attività di team building, corsi di comunicazione con i pazienti e altre attività introduttive. Giovedì raggiungeranno il nuovo Campus Est a Lugano, dove proseguiranno con uno speciale programma di avviamento al Master che, sull’arco di due settimane, li vedrà impegnati sia con i primi corsi tra cui quelli interprofessionali con gli studenti d'infermieristica della SUPSI, sia con attività che li porteranno a conoscere da vicino il sistema sanitario cantonale. Ci saranno anche lezioni di lingua italiana, fondamentali per la comunicazione con il paziente sul territorio.

Il Master in Medicina è stato inaugurato questa mattina. Il consigliere di Stato Manuele Bertoli ha espresso soddisfazione: «Il fatto di associare il nostro sistema ospedaliero a una facoltà universitaria è un’ottima garanzia per poter disporre della medicina di punta al servizio dell’intera comunità e per richiamare in Ticino specialisti di grande spessore, al contempo medici e professori universitari». Luigi Mariani, membro del Consiglio di amministrazione dell’EOC, ha lodato «i giovani cervelli, motori del cambiamento, dell'innovazione e del progresso» che «fertilizzeranno i nostri reparti clinici con il loro contributo umano e scientifico». I 48 studenti che hanno iniziato oggi il Master hanno ricevuto il ringraziamento del rettore dell'USI Boas Erez: «Da quanto ho potuto osservare, emerge una grande voglia di fare e d'impegnarsi; ho l’impressione che da loro potremo imparare molto».

Ad accompagnare gli studenti del Master sull’arco dei prossimi tre anni vi saranno 20 professori di ruolo, tra cui nove professori medici EOC che – in base all’accordo tra l’USI e l’Ente – sono impegnati a tempo parziale nella formazione. Oltre a questi, la Facoltà di scienze biomediche dell’USI dispone di 50 medici con titolo accademico che collaborano nell’insegnamento. Inoltre, 25 medici seguiranno gli studenti nella pratica "al letto del paziente" negli ospedali e nelle cliniche e almeno 25 medici di famiglia saranno coinvolti nella formazione a partire dal quarto semestre (secondo anno).

La cadenza settimanale dei corsi si alterna fra teoria e pratica, con 8 ore dedicate alla prima (e altre due ore per temi a scelta), 2 giorni dedicati alla formazione al letto del paziente, che includono la redazione del proprio portfolio di casi clinici, e 4 ore di discussioni sugli stessi e di esercizi pratici legati agli argomenti trattati nella formazione al letto del paziente o nell’ambito dei corsi. Infine, vi sono 2 mezze giornate dedicate allo studio individuale.

Il Master Il Master in Medicina dell’USI si svolge su un periodo di tre anni ed è basato su un modello formativo integrato che permette di raggiungere gli obiettivi del nuovo standard di formazione svizzero, riassunti con la sigla PROFILES, un acronimo che sta per Principal Relevant Objectives and Framework for Integrative Learning and Education in Switzerland. Questi obiettivi – che saranno adottati in tutta la Svizzera ma che per il momento solo l’USI offre – implicano formazioni trasversali lungo tutta la durata del Master, con ad esempio situazioni cliniche, insegnamenti di salute pubblica e approfondimenti nel campo dell’etica. Il Master è concepito per collegare le discipline e promuovere anche nuovi metodi di apprendimento e, più globalmente, un livello più elevato di formazione medica. Il curriculum del Master vedrà gli studenti sia in classe per seguire i corsi teorici sia nelle cliniche e ospedali del Cantone per la pratica al letto del paziente. Il programma degli studi prevede anche la possibilità di ‘personalizzare’ il proprio curriculum, con l’offerta di corsi opzionali e la scelta di casi clinici da seguire e approfondire. Inoltre, la ricerca è completamente integrata nei moduli formativi e gli studenti avranno la possibilità di esplorarla ulteriormente nel proprio lavoro di tesi. Infine, nel terzo anno gli studenti che lo vorranno potranno avviare un percorso di dottorato di ricerca.

TiPress