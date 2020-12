È prevista altra neve (stavolta in montagna)

BELLINZONA - La neve è caduta copiosa su tutto il Ticino. Il sabato è ora iniziato con un momento di tregua. Ma si tratta, appunto, soltanto di una tregua. Da metà giornata sono infatti attese nuove precipitazioni su tutto il territorio, come si evince dal bollettino di MeteoSvizzera.

In generale il limite delle nevicate è comunque in rialzo (si situerà tra 500 e 800 metri, in serata passerà poi a 800-1'100 metri). La neve potrà raggiungere ancora il fondovalle nelle vallate del Sopraceneri e del Moesano. Precipitazioni più abbondanti sono nel frattempo attese nelle vallate del Grigioni italiano e in Engadina. Al sud delle Alpi, in montagna è atteso fino a un metro e mezzo di neve fresca, scrive SRF Meteo.

Come previsto, resta quindi in vigore anche oggi l'allerta di grado 4 per nevicate. La fase più intensa del'evento - che era prevista per la giornata di ieri - dovrebbe comunque essere superata.

Situazione sulla rete ferroviaria - Nel frattempo, dopo le precipitazioni di ieri, stamattina le FFS segnalano ancora perturbazioni sulla rete ferroviaria. Si parla di limitazioni dell'esercizio fra Airolo e Locarno, come pure tra Bellinzona e Chiasso.