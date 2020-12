«Quello di domani sarà un risveglio invernale»

LOCARNO - «Neve chiama neve». Dopo il primo breve "antipasto" di ieri, MeteoSvizzera questa mattina conferma che domani «ci sveglieremo in veste invernale».

La nuvolosità, si legge nel "bollettino social" pubblicato su Facebook, aumenterà nel corso del pomeriggio, mentre la prima neve è attesa nella tarda serata.

«La neve cadrà su tutta la giornata di venerdì per poi alzarsi di quota», annuncia Locarno Monti, preannunciando un allerta «che sarà di grado 4», che dovrebbe essere confermata nel corso della mattinata, con i relativi dettagli.

Parlando di quantitativi però, le previsioni si sbilanciano già avvisando che «la neve sarà già misurabile il mattino». Ma non solo: «La pala sarà necessaria in giornata, l'auto dovrebbe restare a casa, il camino obbligatoriamente acceso, e il telelavoro da casa (per chi può) per una volta non sarà causa di un virus».