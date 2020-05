Campione d'Italia, ci sono i soldi per saldare i debiti con la Svizzera

CAMPIONE D'ITALIA - Lunedì Roma ha confermato il versamento di cinque milioni e mezzo di euro a Campione d'Italia per saldare i debiti con il Canton Ticino e i privati. Lo riporta la Rsi. «Da domani potremo iniziare i pagamenti» ha affermato il commissario Giorgio Zanzi.

Tuttavia per l'enclave italiana i problemi non finiscono qui. La Regione Lombardia infatti chiede a Campione d'Italia il rimborso di 87 milioni di euro versati per permettere ai suoi cittadini di rivolgersi alla sanità svizzera. Zanzi ha fatto sapere che ricorrerà contro l'ordinanza, sperando che in seguito venga trovata un'intesa.