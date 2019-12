Riforma del liceo, il Forum degli insegnanti chiede tempo

BELLINZONA - «I docenti sono stati consultati tutti e ne è emersa in sostanza una condivisione generale dei principi alla base della nuova griglia oraria». È in questo modo che il Decs aveva risposto alle preoccupazioni sul nuovo piano delle lezioni del Liceo espresse dal Forum delle associazioni e organizzazioni degli insegnanti e della scuola. Tanto da sollevare dubbi sulla rappresentatività del Forum in seno agli insegnanti liceali. Perplessità che sono state accolte «con stupore» dallo stesso Forum.

«La rappresentatività del Forum deriva dal carattere elettivo degli organi esecutivi e statutari di ciascuno dei vari enti che lo compongono - si legge in una presa di posizione -, conferendogli una qualità non soltanto democratica, ma anche federativa e pluralistica, attributi difficilmente reperibili altrove».

Il comunicato è firmato dalle associazioni che compongono il Forum: Associazione dei docenti delle scuole medie superiori ticinesi, Associazione LaScuola, Associazione per la scuola pubblica del Cantone e dei Comuni, Federazione docenti ticinesi, Movimento della scuola, OCST docenti, Sindacato Indipendente Studenti e Apprendisti, Società ticinese docenti educazione fisica, VPOD docenti.

Il Governo viene invitato a «non perdere un’occasione preziosa per promuovere un reale dibattito tra docenti». Il Forum si aspetta inoltre sulla griglia liceale «un’effettiva consultazione dei collegi di istituto, che non sia circoscritta a tre domande rivolte ai singoli gruppi di materia con poche settimane di tempo per rispondere a fine anno scolastico».

Sull’argomento, poi, si riafferma infine «l’esistenza del problema sia del reperimento e della formazione dei docenti di informatica, sia dell’elaborazione dei piani di studio delle materie coinvolte nella revisione della griglia». Per queste ragioni il Forum invita nuovamente l’Autorità a «concedere più tempo e a migliorare le modalità di coinvolgimento di docenti, allievi e delle organizzazioni che si occupano di scuola».