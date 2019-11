Riforma del liceo, il Decs "smonta" il Forum degli insegnanti

BELLINZONA - Il nuovo piano orario delle lezioni settimanali del Liceo tiene banco. Dopo le preoccupazioni espresse dal sindacato Sisa, nel weekend anche il Forum delle associazioni e organizzazioni degli insegnanti e della scuola si è espresso negativamente nei confronti delle autorità. Tanto che il Decs ha deciso di esporsi fornendo alcune «precisazioni necessarie», soprattutto per rassicurare gli studenti (e i genitori) che l’anno prossimo inizieranno il liceo: «Si è pensato al bene dell’allievo» che «aspira a seguire una formazione universitaria».

Ha deciso la Confederazione - Perché modificare una griglia oraria che funziona? Il Cantone ricorda l’introduzione dell’informatica come disciplina obbligatoria decisa dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE) e dalla Commissione svizzera di maturità. Ma anche la necessità di trovare una soluzione per permettere agli studenti che scelgono l’indirizzo artistico, linguistico ed economico di avvicinarsi in maniera «più graduale» alle materie scientifiche nei primi due anni di liceo (altra richiesta della Commissione speciale scolastica).

I docenti sono stati sentiti - «I docenti restano al margine» denunciava il Forum. «Affermare che siano esclusi dall’elaborazione del progetto è un falso» tuona il Decs, secondo cui «sono stati consultati tutti». Ne «è emersa in sostanza una condivisione generale dei principi alla base della nuova griglia oraria», motivo per cui viene messa in dubbio la rappresentatività del Forum in seno agli insegnanti liceali, così come viene definita «falsa» l’accusa di mancanza di trasparenza.

Non è lavoro sprecato - Ma il Decs non si ferma e smonta punto per punto le perplessità del Forum. «A livello federale sono già a uno stadio molto avanzato i lavori di revisione degli studi liceali - scriveva il rappresentante degli insegnanti - con il rischio che i Gruppi cantonali li debbano di nuovo modificare fra un paio di anni». Ma il Cantone contrattacca: «Non è assolutamente vero. Un recente studio ha mostrato che gli attuali obiettivi generali della formazione liceale sono assolutamente ancora validi e ha individuato alcuni campi d’intervento, fra i quali figura anche l’aggiornamento del Piano degli studi».

L’informatica per i docenti - Nonostante l’obbligatorietà dell’insegnamento dell’informatica sia a partire dal 2022, è stato deciso di implementare il nuovo piano settimanale già dal prossimo anno scolastico. Sono due i motivi principali che spiega il Decs: l’implementazione di una fase di sperimentazione con la formazione necessaria per chi insegna e l’intenzione di evitare la riduzione di ore di lezione ad alcuni docenti. «Una moratoria che congeli il progetto, come richiesta dal Forum, non porterebbe a nulla se non al rischio di sottoccupazione di alcuni docenti per qualche anno».

Un aiuto agli allievi - E sul “rischio di segregazione fra curricolo scientifico e non-scientifico” evocato dal Forum, il Cantone precisa «che la nuova impostazione vuole migliorare la situazione attuale in cui anche gli allievi più portati per le materie linguistiche, umanistiche o artistiche, si trovano confrontati con il cosiddetto “blocco scientifico” nei primi due anni». La nuova griglia oraria dovrebbe quindi «miglioramento l’approccio alla formazione liceale per quegli allievi che appaiono più interessati alle dimensioni umanistiche della formazione».