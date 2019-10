Gli aerei di Adria Airways non voleranno più

LUBIANA - Nessun salvataggio dell'ultima ora per Adria Airways, che oggi conclude formalmente le sue operazioni. Questa mattina infatti il tribunale distrettuale di Kranj (Carnio) ha avviato la procedura fallimentare nei confronti della compagnia aerea slovena, dopo che lunedì il gruppo dirigente aveva presentato istanza di fallimento.

Come reso noto dallo stesso tribunale di Kranj sul portale del registro delle imprese (Ajpes, Agenzia per le evidenze pubbliche e servizi), i creditori avranno tre mesi di tempo per presentare reclami e richieste di risarcimento.

La compagnia aerea, venduta dallo Stato nel 2016 al fondo tedesco 4K Invest, era da molto tempo in difficoltà finanziarie. La revisione dei libri contabili la settimana scorsa ha fatto emergere un debito di 90 milioni di euro e la necessità di un prestito di 30 milioni per proseguire le operazioni. Rimasta priva della sua flotta e piena di debiti nei confronti dei fornitori, negli ultimi mesi la società ha avuto difficoltà anche nei pagamenti degli stipendi ai suoi 558 dipendenti.

Nell'esecutivo c'è preoccupazione per i collegamenti del paese con il resto del mondo, sia per le possibili ripercussioni sui flussi turistici, sia in vista della presidenza di turno dell'Unione europea nel 2021. Il grounding della compagnia slovena (che si occupava della tratta) aveva - di fatto - provocato la cancellazione del volo Lugano-Zurigo da parte di Swiss.