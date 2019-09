L'annuncio di Swiss: «Adria è fallita. Niente più voli tra Lugano e Zurigo»

LUGANO - I collegamenti aerei tra Lugano e Zurigo non ci saranno più. Lo ha fatto sapere poco fa il portavoce di Swiss attraverso un comunicato stampa. «A causa del fallimento di Adria Airways le operazioni di volo Lugano-Zurigo-Lugano non possono essere ristabilite. Per questo motivo Swiss è costretta a cancellare tutti i voli da e per Lugano».

Swiss si dice rammaricata per la decisione presa e per tutte le difficoltà che i viaggiatori dovranno affrontare. Si calcola che almeno 10.000 clienti verranno colpiti dai disagi. Questi verranno informati tramite sms e dovranno prendere contatto con l’ufficio prenotazione e viaggiare in treno fino a Zurigo, o viceversa. Swiss ha messo a disposizione dei buoni per il viaggio in treno, e informa che qualora ci fossero dei collegamenti attraverso Milano, offrirà ai propri clienti prenotazioni gratuite con gli scali milanesi. I viaggiatori che non vogliono più intraprendere il viaggio verranno comunque rimborsati, fa sapere ancora Swiss.

«Come compagnia aerea svizzera - ha sottolineato Swiss -, vogliamo collegare le varie parti del paese, come il Ticino, al nostro hub di Zurigo e quindi al mondo. A seguito del fallimento di Adria Airways, Swiss si sta ora concentrando per garantire un collegamento equo tramite i treni. In vista dell'imminente apertura della galleria del Ceneri, il prossimo anno, siamo in stretto contatto con le FFS da tempo. Questo rapporto ora verrà intensificato al fine di garantire al più presto un collegamento affidabile e confortevole per i nostri passeggeri tra Lugano e Zurigo».

Al momento Swiss si dice non in grado di fornire ulteriori informazioni su questa cooperazione.

Adria Airlines deposita i bilanci - La compagnia aerea Adria Airways ha depositato i bilanci per assenza di liquidità. «Adria Airways -indica la stessa compagnia slovena in una nota - ha chiesto l'avvio di una procedura di fallimento presso il tribunale del commercio di Kranj, in Slovenia, che avrà tre giorni di tempo per decidere».