Un altro giorno (il settimo) senza voli tra Lugano e Zurigo

AGNO - Tra Lugano e Zurigo non si vola ancora, nemmeno domani. È quanto ci conferma Swiss: gli aerei di Adria Airways - compagnia slovena che dallo scorso 28 ottobre opera il collegamento per conto della filiale di Lufthansa - continueranno a rimanere a terra a causa di problemi di liquidità. Si tratta del settimo giorno consecutivo, per un totale di 56 voli cancellati da e per Agno. E almeno 1'400 passeggeri che in questi giorni hanno dovuto ripiegare sul treno per Zurigo (rimborsato da Swiss) o su una riprenotazione gratuita per un volo da Milano.

L’attività di Adria Airways è stato interrotta lo scorso martedì 24 settembre alle 23.30: da allora tutti i voli della compagnia slovena sono a terra, a parte alcuni collegamenti tra Lubiana e Francoforte. L'azienda continua comunque a parlare di «sospensione temporanea», assicurando di essere in cerca di nuovi finanziamenti.

Nel frattempo l’agenzia dell’aviazione slovena ha dato ad Adria un ultimatum: entro il prossimo 2 ottobre la compagnia dovrà rimettersi in sesto e presentare un piano di ristrutturazione certificato. In caso contrario, sarà revocata la licenza operativa.

La situazione sta mettendo in difficoltà anche Swiss, che attualmente per il collegamento tra Lugano e Zurigo non avrebbe alternative alla collaborazione con Adria, che possiede dei velivoli Saab 2000. All’aeroporto di Agno, lo ricordiamo, possono atterrare soltanto questi ultimi, oltre ad ATR 72 e Dash 8.