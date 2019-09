Adria Airways ha una settimana per rimettersi in sesto

AGNO/LUBIANA - Cinquecento dipendenti. E una flotta composta da venti aeromobili. Adria Airways è rimasta a terra per due giorni. E ora ha tempo fino al prossimo 2 ottobre per rimettersi in sesto dal punto di vista finanziario e presentare un piano di ristrutturazione approvato. Lo ha deciso l'agenzia dell'aviazione slovena. Se ciò non avverrà, sarà ritirata la licenza operativa. E non saranno fatte ulteriori eccezioni. Ma nel frattempo non è chiaro se domani i velivoli spiccheranno nuovamente il volo.

Martedì alle 23.30 la compagnia aerea aveva sospeso temporaneamente l’attività per mancanza di liquidità. E aveva comunicato di essere in cerca di nuovi finanziamenti. Lo stop ha messo in difficoltà anche Swiss, che dallo scorso 28 ottobre ha affidato ad Adria Airways il collegamento tra Lugano e Zurigo. In due giorni, circa quattrocento passeggeri in partenza o diretti ad Agno hanno dovuto ripiegare sul treno o su un volo dagli scali milanesi.

In questi giorni la flotta di Adria Airways si è però dimezzata: la compagnia ha ancora dieci aerei a disposizione. Come riferito stamattina dal quotidiano sloveno Finance, diversi partner avrebbero disdetto i contratti di leasing per i velivoli.

Non è quindi ancora noto se da domani saranno nuovamente assicurati i collegamenti aerei tra Lugano e Zurigo. E in ogni caso, la situazione di Adria Airways non ha mancato di sollevare ulteriori interrogativi sul futuro della rotta come pure dell’aeroporto luganese, che è in attesa di una urgente ricapitalizzazione. Se dovessero venire a mancare i Saab 2000 di Adria, per Swiss non è infatti possibile - perlomeno a breve termine - trovare un partner che abbia gli aeromobili e gli equipaggi adatti a operare ad Agno.

Nel frattempo Adria ha comunicato che almeno fino a venerdì resta sospesa la maggior parte dei voli della sua rete: saranno operati soltanto collegamenti serali tra Lubiana e l'hub di Francoforte.