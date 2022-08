Cybersicurezza, arrivano i rinforzi con gli hacker etici

Le vulnerabilità dei sistemi informatici sono le vie di accesso più comuni per i cyber-attacchi; occorre quindi individuare e correggere le falle di sicurezza il più rapidamente possibile, ma spesso i test di sicurezza standard non bastano. Ecco perché, nel quadro di programmi bug bounty in futuro saranno gli hacker etici a "dare la caccia" alle debolezze dei sistemi, spiega un comunicato odierno del Dipartimento federale delle finanze (DFF).