Covid-19 in Svizzera, 8'042 contagi e 27 decessi

BERNA - Sono 8'042 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera. Ieri se ne notificavano 8'585. È quanto riportato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nell'odierno aggiornamento sulla diffusione del virus. I test effettuati tra ieri e oggi sono 56'275, per un tasso di positività del 14.2%. Si contano poi 27 contagiati che hanno perso la vita a causa di un decorso infelice della malattia.

Tra le corsie d'ospedale - In peggioramento la situazione ospedaliera. I nuovi ammessi di oggi sono 88. I pazienti Covid occupano attualmente il 4.60% dei posti letto complessivi, proporzione che si attesta invece al 21.10% nelle unità di terapia intensiva.

Ticino virtuoso - Negli ultimi 14 giorni sul podio dei cantoni con più casi (su centomila abitanti) troviamo Appenzello Esterno, Svitto e Nidvaldo. Svitto è il peggiore sul fronte ospedalizzazioni, mentre Appenzello Esterno registra il maggior numero di morti. Il Ticino - come precisato ancora oggi dal medico cantonale Giorgio Merlani in conferenza stampa - è tra i cantoni più virtuosi in tutti e tre i livelli, benché la situazione stia piano piano peggiorando anche alle nostre latitudini. Il tasso di riproduzione a livello nazionale resta all'1.34, mentre nel nostro cantone è dell'1.37.



Il vaccino - Secondo l'ultimo aggiornamento rispetto alle vaccinazioni, le persone completamente vaccinate in Svizzera rappresentano ora il 65,47% della popolazione. Percentuale che si alza al 74,50% se si escludono i bambini sotto i dodici anni che attualmente non possono vaccinarsi.

Da inizio crisi - Dall’inizio della pandemia, 978'794 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio. In totale si contano 11'080 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 35'158.

Più di sessantamila svizzeri costretti in casa - In Svizzera si contano attualmente 35'617 persone in isolamento e 24'803 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.