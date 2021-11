«In Ticino la situazione è cambiata, ma per ora le misure sono sufficienti»

BELLINZONA - La curva in Ticino non scende: oggi le autorità sanitarie hanno segnalato altre 150 nuove infezioni in ventiquattro ore. Nelle strutture ospedaliere del nostro cantone sono attualmente ricoverati 56 pazienti Covid. Di questi, sette sono in cure intense.

La situazione epidemiologica sta peggiorando in tutta la Svizzera e ieri è stata definita come «critica» dal ministro della sanità Alain Berset. Ma per ora non è previsto un inasprimento delle misure a livello nazionale. In considerazione delle grandi differenze regionali, il Consiglio federale invita i Cantoni a intervenire dove necessario.

Il Ticino alza il livello di guardia, con la campagna di sensibilizzazione che passa dal blu all'arancione. Ma al momento ulteriori provvedimenti non sono necessari, ha affermato oggi in un incontro coi media il medico cantonale Giorgio Merlani, sottolineando comunque che «la situazione è cambiata». I provvedimenti attualmente in vigore «sono efficaci». È tuttavia fondamentale che anche le regole igieniche vengano rispettate.

Si parla dunque di distanziamento, igiene delle mani, mascherina e test. In particolare per quanto riguarda quest'ultimo, Merlani ha ricordato che si tratta di uno strumento «fondamentale: in presenza di sintomi, è importante isolarsi e testarsi subito». E in questo caso il test è gratuito, ma non consente di ricevere un certificato Covid.

Pazienti vaccinati e non - Nel frattempo nel nostro cantone il 78,5% degli over 12 è vaccinato (la percentuale è del 70,6% se si considera tutta la popolazione). E in ospedale si contano pazienti Covid vaccinati e non vaccinati. Ma questo - ha sottolineato il medico cantonale - non significa che il vaccino non funziona: «Il vaccino non è fatto per non ammalarsi, bensì per evitare decorsi gravi della malattia». Negli ospedali i ricoverati vaccinati restano comunque una minoranza, considerando anche la situazione vaccinale della popolazione.

Il booster agli over 65 (per ora) - Anche in Ticino prosegue dunque la campagna di vaccinazione, anche con la somministrazione del richiamo (il cosiddetto booster). Un richiamo che al momento è raccomandato agli over 65. Ma che in tutte le fasce d'età permette di riportare la protezione vaccina al 90% contro la malattia e un decorso lieve, e a oltre il 95% contro un decorso grave, come spiegato dal farmacista cantonale Giovan Maria Zanini.

Nel nostro cantone sono sinora state somministrate undicimila dosi di richiamo. L'operazione è partita dalle case per anziani ed è poi stata estesa agli over 75 e quindi agli over 65. «Ogni giorno si iscrivono circa mille persone».

Al momento le indicazioni della Confederazione prevedono la somministrazione solo agli over 65. Ma di recente Swissmedic ha approvato l'estensione agli over 16. Le raccomandazioni federali saranno quindi presto adattate. Anche le autorità cantonali prevedono quindi presto un'estensione, che inizialmente - si parla di inizio dicembre - varrà per il personale sanitario, per i malati a rischio con meno di 65 anni e per le persone che assistono persone a rischio.

La vaccinazione di richiamo - ha ricordato Zanini - può essere somministrata al più presto a partire da sei mesi dopo la vaccinazione completa (seconda dose oppure prima dose per i guariti). A chi rispetta questo requisito e ha diritto al booster, viene raccomandato di prenotarsi subito, senza attendere la scadenza del certificato. «È necessario iscriversi, non si viene invitati automaticamente» ha concluso Zanini.