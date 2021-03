Il vaccino Sputnik? 2200 franchi, viaggio incluso

ZURIGO - Due piccioni con una fava, come si suol dire. In tempo d'isolamento forzato e vacanze difficili, le agenzie di viaggi se ne inventano di ogni per attirare gli svizzeri fuori dai confini nazionali. Qualcuno ha pensato bene d'includere nel pacchetto turistico la vaccinazione anti-Covid, per chi non avesse voglia di attendere il suo turno in patria.

Destinazione: Mosca. Il vaccino russo Sputnik è stato "embargato" dalla Confederazione, ma rientra dalla finestra grazie alla trovata di un tour operator norvegese. L'agenzia World Visitor è la prima a offrire viaggi all-inclusive nella capitale russa, con compresa nel soggiorno la somministrazione del "vaccino di Putin".

L'offerta - riferisce il sito specializzato Abouttravel.ch - viene proposta attivamente da World Visitor in Svizzera come in altri paesi. Prevede due viaggi di quattro giorni a Mosca, per un costo complessivo di 1999 euro (2200 franchi). Per chi avesse problemi di visto - ma agli svizzeri viene concesso abbastanza facilmente - è disponibile una doppia vaccinazione all'aeroporto di Mosca, facendo la spola da Istanbul.

Finora il business dei vaccini privati aveva come destinazione principale gli Emirati Arabi, dove pazienti super-ricchi erano disposti a pagare cifre a cinque o sei zeri per una dose. Il Cremlino ha aperto invece il mercato low-cost, autorizzando le cliniche private a vaccinare anche pazienti non residenti entro i confini della Federazione.

Attenzione però. In Svizzera la vaccinazione con Sputnik non è vietata, anche se il governo ha deciso di non acquistare forniture dalla Russia. Ma non è ancora chiaro in che misura verrà riconosciuta dalle autorità. Non è chiaro, cioè, quali vaccini verranno inclusi nei futuri registri delle vaccinazioni, e se proteggersi con Sputnik darà accesso agli stessi privilegi di Pfizer, Moderna o AstraZeneca.