Carlos da Silva a Lugano, coordinerà l’area sportiva

LUGANO - Una nuova tessera - nel puzzle Lugano - è stata inserita. Come “braccio” al suo servizio, la nuova proprietà americana ha ingaggiato Carlos da Silva, reduce dal ruolo di team-chef al Rapperswil. Il 37enne portoghese coordinerà il dipartimento sportivo del club, riferendo direttamente a Blaser e ad Heitz.

Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero:

“Sarà una vecchia conoscenza bianconera, già capitano per due stagioni, a coordinare il dipartimento sportivo dell’FC Lugano. Carlos da Silva, classe 1984, con ben 151 presenze e 41 reti all’attivo in bianconero, assume da subito il ruolo di Coordinatore sportivo della prima squadra dell’FC Lugano. Carlos coordinerà l’area sportiva riportando direttamente al CEO Martin Blaser e sarà il punto di contatto con il dipartimento sportivo del Chicago Fire Football Club. Gli altri ruoli nel dipartimento sport sono in via di definizione.”