SportAcademy nel Mendrisiotto, Sì

Questo è un esempio di collaborazione tra diverse società di sport differenti. Per le tre associazioni promotrici - la Gym Élite Mendrisiotto, che riunisce cinque Società di ginnastica (Balerna, Chiasso, Mendrisio, Morbio Inferiore e Stabio), Il Dojo Arti marziali Mendrisiotto e la Federazione alpinistica ticinese (con la SAT di Chiasso), il momento è importante.

Pur nella consapevolezza che di strada da percorrere ne resta ancora tanta, in questo importante progetto, è richiesta la sensibilità di ogni singolo cittadino.

La struttura darà la possibilità di assicurare una casa comune a quanti praticano la ginnastica artistica, le arti marziali e l'arrampicata, che sarà a vista, all'interno di una torre vetrata. Questa soluzione darà ancora più carattere all'edificio.

In questo modo si potrà rispondere, non solo alla voglia di praticare sport che contraddistingue la popolazione del Distretto, ma soprattutto alla carenza di palestre, garantendo gli standard di sicurezza richiesti.

In effetti, si mira ad un impianto 'attrezzato secondo le necessità odierne delle rispettive discipline, che possa sgravare le attuali palestre, e rispettivamente dare un valore aggiunto alla promozione dello sport e della formazione di giovani atlete e atleti'. A conti fatti si stima di 'liberare' le strutture attuali della regione da 660 ore l'anno di impiego, che potranno essere utilizzate dalle associazioni del posto.

Bellissima poi l’idea di far utilizzare l’impianto durante le giornate, come nelle strutture che esistono già in Svizzera Interna, alle famiglie, alla ginnastica madre-bambino, gruppi ATTE, ecc….

Oltre al simbolo, a caratterizzare l'iniziativa concretizzata su progetto dell'architetto Otto Krausbeck, è pure l'impronta ecologica della costruzione che come materiale privilegerà il legno.

Non solo, il complesso avrà elevati standard Minergie, tanto da azzerare in pratica i consumi, e andrà a recuperare - restituendo una terza vita - l'edificio adibito poi a biblioteca per l'Accademia di architettura a Mendrisio e realizzato nel 1996 dagli architetti Mario Botta e Aurelio Galfetti. In pratica, la struttura sarà smontata, risanata e riutilizzata in altro luogo. L’edificio ubicato a Genestrerio, si integra anche molto bene nell'ambiente circostante.

Sia la creazione del progetto, ma anche il suo finanziamento, saranno un lavoro di squadra e si punterà molto sull'azione di volontariato. Anche l’esercito, riconoscendo il valore regionale del progetto, ha già dato la propria disponibilità per aiutare nel recupero della ex biblioteca dell’accademia di architettura.

Sarà necessario il sostegno di ogni singolo Comune, ma non solo, affinché questa struttura, che ha già ottenuto il sostegno del Comune di Mendrisio tramite il diritto di superficie, possa diventare realtà!

Dimostriamolo nei prossimi mesi!!!

… come ho fatto io, visitate il sito www.sportacademy.team