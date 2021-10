PSE: costruire è anche creare indotto in un momento di crisi

Lo sport e la società in generale stanno vivendo un momento difficile per diversi motivi, essi sono settori di crescita importanti e non bisogna aver in alcun modo paura di sfruttarli per investire.

Quello del cantiere Sigillo è indubbiamente una grande opera; centrale per poter creare indotto economico e di produzione del Pil, quindi merita investimenti a lungo termine per le piccole aziende del territorio che per i grandi gruppi.

Una catena relativamente lunga di opportunità si potrà attuare con il progetto completo e a cui beneficiarne saranno perfino i commerci più ridotti che vivono della dinamicità di quartiere (negozi, bar e ristoranti per intenderci).

Un'opportunità da non perdere e soprattutto fondamentale per quattro punti salienti: “lo sport come educazione per i giovani ed il rapporto con le scuole, le molte associazioni e la salute ed il ritorno economico".

I detrattori del PSE si interrogano sulle le due torri, sugli stabili attigui e sulla loro essenzialità nel progetto originale e ai cospicui costi che verranno spalmati (ricordiamolo) su decenni prossimi.

Puntano il dito quindi su fattori già presentati da tempo per poi però dimenticarsi che a memoria di cittadino si è sempre ed enormemente criticato per i numerosi progetti fermi della città, appunto immobili ed al palo a tutto danno della collettività e non da ultimo, frenando il progresso urbano.

Ora però non serve tirare il classico “freno a mano” ma bisogna piuttosto accelerare, facciamo il 175% in più di quello che non è stato fatto in passato, questa è la nostra unica sfida futura e la vera opportunità di crescita.

“Votare SI al nuovo Polo Sportivo per poi non doversi lamentare che a Lugano non cambia mai….niente”.