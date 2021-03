Salvato il centro scolastico al Burio

Le Sezione di PPD e PLR si felicitano per il chiaro SI’ al risanamento delle Scuole al Burio di Gordola e ringraziano le Cittadine e i Cittadini che hanno creduto nel progetto di ristrutturazione di una scuola di avanguardia architettonica a livello ticinese e svizzero.

Una votazione difficile e sentita che non ha lesinato di toccare l’emotività degli elettori con tematiche estremamente delicate e sensibili.

Ora è però giunto il momento di trasformare in pratica i buoni propositi ed intenti di tutti gli attori in causa: lavorare per il bene della comunità ed i nostri bambini in primis. A Gordola però non serviranno gendarmi e servizi segreti, serviranno persone che vogliono contribuire - senza se e senza ma - a veder concretizzato in tempi rapidi e nei costi preventivati un risanamento FATTIBILE, SICURO e duraturo per le generazioni future che, grazie alla oculata scelta odierna, potranno continuare a studiare e crescere nell’invidiabile e unica posizione insostituibile del comparto al Burio.

Chiudiamo quindi qui le discussioni; è il momento di lavorare e agire insieme per Gordola e per il suo bene più prezioso: i bambini.