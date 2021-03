Risanare le scuole al Burio? Un assegno in bianco

Trasparenza

In relazione al risanamento delle scuole al Burio, abbiamo potuto constatare dalla stampa scritta che il Municipio ha fornito al Consiglio Comunale informazioni poco chiare riguardo al costo dei lavori e alle precauzioni necessarie dovute, purtroppo, all’importante presenza di

amianto nell'edificio scolastico, passati inizialmente da franchi 150'000.-- a 237'000 e ora a franchi 578'000.--. Credo che queste incongruenze su un progetto così serio siano poco professionali, pur riconoscendo che si possa anche sbagliare o dimenticare.

Incidenza finanziaria

Ma non è tutto; anche per quanto concerne l’ammortamento dell’opera di risanamento il Municipio ha presentato delle cifre di incidenza finanziaria dell’investimento che a mio avviso sono discutibili. Il Municipio ha infatti basato i suoi calcoli per il parziale progetto di risanamento calcolando di poter ammortizzare l'investimento in 40 anni. Secondo le direttive in vigore, questa regolamentazione è applicabile per edifici di nuova costruzione.

Un risanamento non può essere considerato come nuovo

In caso di risanamento la durata di vita dell’opera non può essere evidentemente equiparata a quella di una nuova costruzione. Una durata massima di 20 anni risulterebbe più realistica.

Questo comporterebbe un carico di oneri finanziari annuali a carico della gestione corrente doppio rispetto a quelli indicati dal Municipio nel messaggio municipale.

Poca chiarezza ma tante incertezze

Assolutamente incerto risulta poi essere l’importo di 16 Mio al netto di sussidi e contributi che viene indicato nel messaggio municipale di aggiornamento del progetto definitivo.

Il fatto che le cifre vengano presentate nel dibattito pubblico, a volte con IVA, a volte senza, a volte prima della detrazione delle sovvenzioni, a volte dopo, a volte basate su vecchie stime di costo, a volte su nuove, illustra in modo convincente la poca chiarezza e serietà del progetto del Municipio.

Malgrado che queste grandi incertezze, dubbi e dimenticanze abbiano portato il Consiglio

Comunale a trovare una maggioranza favorevole, a oggi non abbiamo ancora delle informazioni chiare e convincenti che possano portare il cittadino contribuente a condividere questo risanamento. Troppe cose sono incerte e poco chiare. Altre non sono state ancora esaminate e considerate. Figuriamoci quando si tratterà di concretizzarle. Il progetto delle Scuole Burio è sicuramente il più costoso nel suo genere nella storia del comune di Gordola e auguriamoci non del Cantone.

Un assegno in bianco, e....

Ora l'elettore dovrebbe decidere se vuole firmare un assegno in bianco a favore del progetto. Va notato in particolare che si tratta di un assegno di dimensioni immense e magari se ne aggiungono altri.