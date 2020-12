L'amico pettirosso

Prima che arrivasse la neve, intento a sistemare il giardino, ecco un piccolo pettirosso seguirmi in tutti i lavori del giardino. Sempre li con me, pareva volermi parlare, si posava vicino e mi osservava. Bellissimo, osservava le mie mani intente a sarchiare le piccole piante di frutta, dove ponevo il compostaggio per preparale ad affrontare l’inverno, saltellava e si cibava dei semi delle erbe che cadevano a terra. Da parte mia sospendevo i lavori e lo osservavo intensamente, perché un simile comportamento da parte di un uccello mi pareva irreale.

Terminati i lavori all’esterno, mi sono recato nella piccola serra. Eccolo di nuovo entrare con me e fissarmi intensamente. Mentre estirpavo i pomodori è venuto a posarsi sulla mia spalla senza alcuna paura. E’ rimasto con me tutto il tempo saltellando e cibandosi dei piccoli semi che cadevano.

Cosa significa questo comportamento? Tutti gli esseri di questa terra hanno diritto ad una vita felice. Noi cosa facciamo per mantenere questo equilibrio dove l’armonia della vita possa scorrere nel rispetto di chi vive e ci allieta tutti i giorni rendendoci felici.

Troppi errori abbiamo fatto maltrattando il nostro pianeta, usurpando la nostra terra. Oggi paghiamo la nostra irresponsabilità come qui nel Mendrisiotto dove la maggior parte dei comuni ha le falde inquinate dal chlorotaonil R47 1811, per l’uso indiscriminato dei pesticidi in agricoltura, e dobbiamo porre rimedio al più presto.

La nostra Terra ha bisogno di rispetto e deve essere coltivata con metodi biologici, e non con concimi chimici che fanno male e sono morte certa per i piccoli uccelli come in pettirosso. La vogliamo capire che così non si può andare avanti. C’è un limite a tutto e oggi è già domani, quindi non perdiamo tempo e iniziamo da subito il rispetto della nostra Terra.

Ma torniamo al mio amico pettirosso. Tutte le mattina mi aspetta davanti al balcone per salutarmi. Io in cambio gli dono dei piccoli semi con i quali si ciba avidamente. Si è istaurata un amicizia duratura, che a me personalmente mi fa un piacere immenso e mi serve per riflettere che la vita è colma di gioia per un amicizia come questa.