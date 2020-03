Sport, una risorsa preziosa per Mendrisio

Lo Sport in generale sappiamo essere una risorsa, un valore aggiunto per un Comune. Le società sportive sono importanti in quanto operano nella maggior parte dei casi a favore dei nostri bambini ed adolescenti, offrendo loro di poter effettuare una disciplina sportiva extra scolastica. Sappiamo che nella maggior parte dei casi, se non la totalità dei casi, le società sportive si basano sul volontariato dai monitori che quotidianamente s’impegnano insieme ai giovani, ai dirigenti e agli accompagnatori. Tutto questo però a volte non basta, in quanto, in particolare per le discipline sportive dove le varie compagini sono iscritte ai campionati regionali o anche nazionali, bisogna dotarsi di infrastrutture adeguate ai tempi moderni. Fin tanto che le società si devono attivare per reclutare volontariato esse possono essere in grado di farlo in modo autonomo, ma quando si parla di infrastrutture il discorso diventa molto più ampio e non alla portata delle singole società, per la maggior parte di media e piccola dimensione. Per la Città di Mendrisio abbiamo sicuramente un Municipio molto attivo a favore dello Sport, in particolare il Dicastero Sport e tempo libero è sempre disponibile per cercare di soddisfare le richieste delle società. A mio giudizio però serve una pianificazione per le prossime ed eventuali nuove infrastrutture sportive sull’intero suolo comunale , anche i quartieri infatti necessitano di un restyling in tal senso. Allestire un business plan con una pianificazione dei prossimi investimenti in ambito sportivo è certamente un passo dovuto e necessario.

Mi rendo conto che questi investimenti in ambito sportivo sono o saranno certamente molto impegnativi per il nostro Comune, ma sono sicuro che potranno portare dei benefici a tutta la popolazione in quanto lo Sport è per tutti, bambini, adolescenti, adulti ed anziani. Senza dimenticare un aspetto molto importante, ossia che lo Sport è anche per tutte quelle persone portatori di handicap che necessitano di infrastrutture adeguate, con accessi facilitati, una società che si evolve deve tenere conto di tutti. Purtroppo ho notato girando per il Cantone che alcune nuove infrastrutture non ne hanno tenuto conto e questo è un aspetto sicuramente da migliorare. Per questo motivo auspico che il Municipio della Città di Mendrisio possa investire bene ed in modo intelligente i propri soldi nelle attività ed infrastrutture sportive.