La nuova Harley-Davidson Low Rider S 2020 a tutto gas

Harley-Davidson presenta la rievocazione di un modello degli anni '80. la Low Rider S dotata di un motore Milwaukee-Eight 114 (bicilindrico da 93 Cv) da 1.868 cc che è capace di un picco di coppia da 155 Nm a 3000 giri/minuto. Nonostante i suoi 295 kg offre prestazioni di tutto rispetto. A bassi regimi riesce a erogare potenze incredibili malgrado il suo peso.

Opzione nera e argento - Un doppio sistema controbilanciato riduce le vibrazioni del motore. Le teste dei cilindri a quattro valvole e le doppie candele spremono la massima potenza possibile. Il motore è dotato di una presa d'aria per il ventilatore nero lucido con un elemento filtrante a vista per migliorare il flusso d'aria nel motore e silenziatori 2 in 2. Il coperchio del gruppo propulsore principale e la console del serbatoio sono rifiniti in nero antirughe. I silenziatori e il sistema di scarico sono Jet Black. Forcelle, triplo morsetto, manubrio e supporti parafango posteriori sono nero opaco. La lampada di coda a LED ha una lente affumicata. Il serbatoio del carburante Softail presenta un'iconica grafica Harley-Davidson. Le ruote in fusione di alluminio radiate (anteriore da 19 pollici e diametro posteriore da 16 pollici) sono rifinite in bronzo scuro opaco in contrasto con i componenti scuri della motocicletta. Sono disponibili due opzioni di colore: Vivid Black e Barracuda Silver.

Accelerazione e frenata elevate - Il design del telaio è ottimizzato per ridurre il peso senza sacrificare la rigidità, pur mantenendo l'aspetto classico con una guida completamente moderna. Il motore Milwaukee-Eight V-Twin montato su telaio rigido contribuisce a una piattaforma che offre una forte accelerazione e una reattività reattiva e prestazioni di frenata. La regolazione idraulica del precarico sotto il sedile consente al pilota di mantenere prestazioni di sospensione ottimali per il carico e le condizioni stradali prevalenti. Una forcella rovesciata da 43 mm irrigidisce la parte anteriore per una migliore risposta allo sterzo. La tecnologia interna a cartuccia singola risponde rapidamente agli input e mantiene la ruota anteriore per migliorare le prestazioni di frenata e maneggevolezza. L'angolo del canotto di sterzo è ridotto a 28 gradi, con conseguente maneggevolezza più reattiva. Le prestazioni di frenata sono molto elevate grazie ai doppi freni anteriori con dischi da 300 mm e il singolo disco posteriore. L'ABS offre prestazioni di frenata sicure quando le condizioni non sono ideali. Il modello Low Rider S monta pneumatici Michelin Scorcher 31 ad alte prestazioni.



Impressioni alla guida - Abbiamo provato la Low Rider S a San Diego per circa 170 km tra autostrada e strade in collina. La prima impressione è stata molto positiva. Monta un motore con delle prestazioni incredibili. Ad ogni rotazione decisa della manopola, anche a bassi regimi, la potenza è di tutto rispetto. A 3000 giri è capace di erogare 155 Nm di coppia e offre delle fortissime emozioni. Tutto questo fa in modo che i suoi 295 kg non si sentano affatto. Purtroppo l'utilizzo a bassi regimi e nel traffico risulta difficile proprio per la sua mole e il suo peso. Tutto cambia quando la strada è libera, la Low Rider S offre allora prestazioni decisamente migliori. La seduta, il manubrio e le pedane sono comodi e rendono il viaggio piacevole. Non provate a guidarla in modo più sportivo perchè rischiate di strisciare le pedane sull'asfalto. I freni fanno decisamente il loro lavoro grazie ai due dischi anteriori potenti e decisi. L'ABS entra in funzione immediatamente e rende la frenata molto sicura.

Specifiche tecniche

Marca: Harley-Davidson

Modello: Softail

Motore: Milwaukee-Eight 114

Categoria: Custom

Prezzo: a partire da CHF 21480.--

Dimensioni e Peso

Lunghezza: 2.355 mm

Larghezza: 850 mm

Altezza: 1.160 mm

Altezza sella da terra: 690 mm

Interasse: 1.615 mm

Peso a secco: 295 Kg

Motore

Cilindrata: 1.868 cc

Tipo motore: Termico

Ciilindri: 2

Avviamento: elettrico

Alimentazione: iniezione

Potenza: 93 cv - 69 kw - 5.020 rpm

Coppia: 16 kgm - 155 nm - 3.000 rpm

Emissioni: Euro 4

Tipologia cambio: meccanico

Numero marce: 6

Ciclistica

Sospensione anteriore: Forcella telescopica da 41,3 mm

Escursione anteriore: 143 mm

Sospensione posteriore: Forcellone

Escursione posteriore: 91 mm

Freno anteriore: 2 dischi

Misura freno anteriore: 300 mm

Freno posteriore: 1 dicso

Misura freno posteriore: 292 mm

ABS: Sì

Pneumatico anteriore: 110/90B19,62H

Pneumatico posteriore: 180/70B16,77H