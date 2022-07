ECSA cerca writer e street artist

BALERNA - Avrà ancora tempo fino al prossimo 30 luglio chi vorrà presentare un proprio progetto artistico originale per partecipare al bando di concorso dedicato a writer e street artist emergenti promosso dal Gruppo ECSA – attivo nella fornitura di prodotti petroliferi, materie prime chimiche e articoli per tutte le esigenze industriali (lubrificanti, dispositivi di sicurezza sul lavoro, materiali vernicianti, ecc) – in collaborazione con la galleria d’arte Artrust.