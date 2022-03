A Verdasio il bosco brucia ancora

CENTOVALLI - Il rogo era scoppiato nel primo pomeriggio di ieri nei boschi di Verdasio, nelle Centovalli. E in serata le fiamme erano poi sotto controllo. Con le operazioni di spegnimento dei focolai che sono proseguite per tutta la notte.

Ma la situazione è nuovamente cambiata, complice anche la presenza di vento. Il fuoco ha infatti ricominciato a bruciare e si sta anche avvicinando a delle abitazioni. Lo mostrano le immagini che poco fa sono giunte in redazione.

Nel frattempo la strada cantonale resta interrotta fino a nuova comunicazione. E anche le Ferrovie autolinee regionali ticinesi (FART) fanno sapere che a causa dell'incendio i treni regionali svizzeri circolano solo fino a Intragna e il collegamento internazionale della Ferrovia Vigezzina-Centovalli è interrotto fino a nuovo avviso.

Situazione del traffico ferroviario nelle Centovalli (fino a nuovo avviso)

Causa incendio fra Palagnedra e Verdasio, il traffico ferroviario è parzialmente interrotto.

​Traffico regionale: i treni circolano regolarmente tra Locarno e Verdasio. Bus sostitutivo tra Verdasio e Camedo.

​Traffico internazionale: servizio bus sostitutivo via lago per le corse in partenza da Locarno alle ore 07.48, 10.48, 12.48, 14.48, 15.48 e 17.48 e in partenza da Domodossola alle ore 08.25, 09.25, 10.25, 13.25, 15.25, 17.25 e 19.00.

Per informazioni sempre aggiornate www.vigezzinacentovalli.com