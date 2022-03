Una nuvola di fumo si alza da Verdasio

CENTOVALLI - Un incendio è divampato questo pomeriggio, attorno alle 13, in località Gaggetto poco sotto il paese di Verdasio (Centovalli).

Dalle informazioni in nostro possesso, le fiamme avrebbero avuto origine nei pressi dei binari della ferrovia, ma le cause sono da verificare. «Il rogo - precisa la polizia cantonale in una nota - ha intaccato l'area boschiva adiacente e si è propagato velocemente».

Sul posto per contenere le fiamme sono presenti i militi del Corpo pompieri di montagna Melezza e i pompieri di Locarno, coadiuvati da un elicottero, visto che la zona dove è divampato l'incendio è impervia e difficilmente raggiungibile. «Le operazioni di spegnimento - continua la polizia cantonale - sono tuttora in corso e non si lamentano feriti».

La strada cantonale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni e il traffico ferroviario è stato interrotto. Sul posto sono pure intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i colleghi della comunale di Ascona.

Pompieri Locarno