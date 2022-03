L'incendio di Verdasio è sotto controllo

CENTOVALLI - Il rogo divampato oggi poco dopo le 13 nei boschi in territorio di Verdasio, nelle Centovalli, è sotto controllo. Lo comunica la polizia cantonale. «Le opere di spegnimento sono ancora in corso e stanno interessando in particolare la zona Monti di Monticello» si legge in una nota. Nell'area in questione si è inoltre reso necessario, a titolo precauzionale, l'allontanamento di due persone dalle proprie abitazioni.

È prevista a breve una riapertura temporanea della strada cantonale al fine di far defluire il traffico. La circolazione ferroviaria rimane interrotta almeno fino a domani mattina.

Al dispositivo partecipano, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Ascona, i pompieri del Corpo pompieri di montagna Melezza e i pompieri di Locarno, coadiuvati da due elicotteri.

Disagi al traffico ferroviario - L’incendio boschivo ha causato perturbazioni anche al traffico ferroviario. I treni hanno potuto viaggiare regolarmente solo tra Locarno e Corcapolo. Un servizio bus sostitutivo è stato prontamente allestito per garantire il servizio di trasporto tra Corcapolo e Verdasio e i collegamenti internazionali con Domodossola (via lago).

La riapertura della linea ferroviaria dovrebbe essere possibile nel corso della giornata di giovedì 24 marzo. Fino a nuovo avviso, i treni regionali circoleranno regolarmente solo tra Locarno e Verdasio.

Nel traffico internazionale il trasporto sarà effettuato con servizio bus sostitutivo via lago con partenza da Locarno alle ore 07.48, 10.48, 12.48 e con partenza da Domodossola alle ore 8.25, 9.25, 10.25.

Al momento attuale essendo la linea ferroviaria e la strada chiuse per motivi di sicurezza nessun servizio di trasporto pubblico è attivo fra Verdasio e Camedo.

Rescue Media