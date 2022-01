Cade da una scala a chiocciola e picchia la testa, è grave

BELLINZONA - Ha picchiato violentemente la testa dopo essere caduto dalla scala a chiocciola da cui stava scendendo. E ora la sua vita è in pericolo.

È questa la prima ricostruzione - riportata dalla polizia cantonale in una nota - dell'infortunio sul lavoro avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 15.40, presso una casa in ristrutturazione in via Tamporì a Bellinzona.

Vittima dell'incidente è un 40enne operaio italiano residente nella Provincia di Varese. L'uomo è stato soccorso dalla Croce Verde di Bellinzona, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale, dove sta combattendo per sopravvivere. «Le ferite riportate dal 40enne - precisa la polizia - sono serie», tanto «da metterne in pericolo la vita».