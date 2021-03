Per chi torna in Ticino, stasera al Gottardo una coda infinita

AIROLO - Una brutta sorpresa per chi si è messo alla guida questa sera per tornare in Ticino da Nord, a ridosso del San Gottardo - infatti - sulla A2 si è formata una colonna chilometrica.

Stando a quanto segnalato dai lettori di tio.ch e come confermato dal TCS, si parla di 10 km di coda prima del portale Nord, fra Erstfeld e Göschenen, con tempi di attesa attorno all'ora e 40 minuti.

All'origine del disguido ci sarebbe un veicolo in avaria sulla carreggiata. Come segnalato dal TCS per parte del percorso si viaggia su una sola corsia.