Auto in fiamme in A2, traffico fermo

COLDRERIO - Disagi al traffico in A2, a seguito di un incidente. Un'auto che circolava in direzione sud, per motivi che l'inchiesta di polizia dovrà accertare, è andata a fuoco poco dopo l'area di sosta di Coldrerio. Sono in corso le operazioni di spegnimento: sul posto è intervenuta, verso le 16.30, una squadra dei Pompieri di Mendrisio, assieme a diverse pattuglie della Cantonale.

La vettura - riferisce Rescue Media - ha preso improvvisamente fuoco ma il conducente è riuscito ad arrestarsi in corsia di emergenza, e gli occupanti ad uscire prima che l'auto fosse completamente avvolta dalle fiamme. Non vi sarebbero feriti. La polizia ha deviato il traffico su una sola corsia, e la circolazione sta lentamente riprendendo.

foto lettore