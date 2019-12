Aggressione a Viganello, c'è una vittima

LUGANO - Un'aggressione ha avuto luogo questa sera, poco prima delle 20, in un palazzo di via Merlina a Viganello. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde e diverse pattuglie della Polizia Cantonale e Comunale. Come confermato dalla Polizia, una persona è stata trovata priva di vita all'interno della pensione "La Santa", che ospita tra gli altri anche dei richiedenti l'asilo.

Secondo quanto scrive La Regione, la vittima sarebbe un ragazzo trentenne non richiedente l'asilo, residente in Ticino. Il fatto di sangue potrebbe essere legato al mondo della droga. Sempre in base alle prime informazioni ci sarebbe stato almeno un fermo.

La zona è stata isolata dalla Polizia, intervenuta anche con le unità cinofile, gli ispettori della Giudiziaria e gli specialisti della Scientifica. Si attendono ulteriori dettagli.

Rescue Media