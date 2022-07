La galleria del San Bernardino diventa più sicura

Il termoportale è infatti in grado di misurare la temperatura di diverse componenti del veicolo (motore, scarichi, freni, zona carico, cabina, ecc.), lanciando in modo automatico un allarme alla Centrale della polizia cantonale e ai pompieri, attivando la necessaria segnaletica per obbligare il mezzo pesante a uscire dall’autostrada e a fermarsi sui piazzali antistanti i portali della galleria. Qui in pochi minuti è previsto l’arrivo dei pompieri che oltre a effettuare delle ulteriori misurazioni delle temperature, confermando o meno la pericolosità del mezzo, sono equipaggiati per spegnere gli eventuali incendi.