La violenza che fa tendenza: «Se non hanno senso di colpa sono irrecuperabili»

«Orgoglio nell’illegalità» - L’intervento delle autorità, aggiunge Nespeca, in molti di questi casi non è un deterrente efficace. «Per alcuni ragazzi è motivo di orgoglio fare qualcosa di proibito e illegale. Va considerato il fattore trasgressione, che in adolescenza, entro certi parametri, è normale. Il livello di trasgressione dipende però da quanto è sano il giovane, dal suo vissuto». E crescere in una famiglia violenta, come quella dei due fratelli imputati nel caso di Locarno, di certo non aiuta. «La trasgressione, nel concreto, deve essere “mi fumo la sigaretta e torno a casa un’ora più tardi”, non “mi faccio di eroina al Ciani e ammazzo di botte qualcuno”».