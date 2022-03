Revisione della "Lex Booking", Pianezzi: «Finalmente!»

LUGANO - Dopo il sì del Nazionale, la revisione della legge contro la concorrenza sleale (LCSI) nota come "Lex Booking" è stata approvata anche dagli Stati. Insomma, la strada affinché gli hotel operanti in Svizzera siano liberi di proporre tariffe inferiori alle piattaforme internet è praticamente spianata.

«Noi siamo parte di quelle persone che dicono: "finalmente"», ha esordito al "Marghe&Chiello Show", su Radio Ticino - il Presidente di Hotellerie Suisse TI, Lorenzo Pianezzi.

«È da qualche anno che aspettiamo - prosegue -. Se da una parte Booking ci permette di avere una visibilità mondiale, quindi è molto utile, questa visibilità ci costa circa il 15% della prezzo della camera venduta. Se il cliente riserva direttamente sul nostro albergo, possiamo così proporre un prezzo speciale. Venendo a cadere questo "parity rate", si possono vendere le camere a prezzi inferiori rispetto alle piattaforme. Ciò favorirà soprattutto gli alberghi a gestione familiare o privata. Le catene sono meno attente a questi particolari».

Insomma, le vacanze in Svizzera costeranno meno: «O verranno offerti dei servizi in più. In ogni caso - conclude Pianezzi - gli albergatori non vedono l'ora di poter interloquire direttamente con il cliente per proporre loro un affare e permettergli di risparmiare qualcosa. E questo è utile in un momento in cui la clientela americana viene meno per paura della guerra e il cambio non ci favorisce».