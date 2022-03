Sono già arrivati (almeno) 110 profughi in Ticino

CHIASSO - Se ne parla sempre di più. Il Ticino sta aspettando i profughi dall'Ucraina - a braccia aperte, si può dire - e ieri il governo si è detto favorevole a concedere loro un permesso straordinario (S). I preparativi fervono un po' ovunque, nelle scuole, nelle case: ma soprattutto nel bunker della Protezione civile a Cadenazzo, scelto dal Cantone come centro primario di accoglienza.

Ma quante persone hanno già trovato rifugio in Ticino? I primi profughi sono arrivati nei giorni scorsi: sono 110 al momento quelli registrati come richiedenti asilo, fanno sapere a tio.ch/20minuti dalla Segreteria di stato della migrazione (Sem). Sono alloggiati in maggioranza presso strutture pubbliche, e solo 4 presso alloggi privati.

La cifra rappresenta poco più dell'8 per cento dei profughi annunciatisi in Svizzera (ieri erano oltre 1300) e solo parte degli arrivi effettivi. «I cittadini ucraini possono entrare nel paese senza visto e rimanervi per novanta giorni» ricorda la portavoce della Sem Anne Césard. Non è possibile, dunque, sapere quante persone sono alloggiate presso parenti o amici già residenti in Ticino.

Calcolare gli arrivi futuri è ancora più difficile. Dipende in sostanza dall'evoluzione della guerra, e le stime circolate finora - il Consiglio di stato ha parlato di 2500 probabili arrivi - potrebbero variare. «Non possiamo fare una previsione affidabile sul numero di persone attese, a causa del numero crescente di persone in fuga dal paese» spiega Césard. Quello che si sa è che, almeno in un primo tempo, ad arrivare saranno soprattutto donne e bambini, che già adesso rappresentano la maggioranza dei profughi registrati in Ticino, precisa la Sem.