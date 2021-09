Nominato il nuovo Segretario generale del Ministero pubblico

BELLINZONA - Ci sarà presto un nuovo volto al Ministero pubblico ticinese. Al termine di una procedura di selezione svoltasi in più fasi, comprendenti anche un assessment esterno, il Procuratore generale Andrea Pagani ha recentemente proceduto alla nomina di Alessandro Simoneschi quale nuovo Segretario generale.

Il CV - Classe 1974, giurista di formazione, Alessandro Simoneschi si è laureato in diritto nel 2002 all'Università di Friburgo. Successivamente ha conseguito un Master in advanced studies in Business Law (alle Università di Ginevra e Losanna), un Executive Master in Compliance Management (al Centro Studi Bancari dell'Associazione Bancaria ticinese) e un Certificate of Advanced Studies pour la Magistrature pénale (all'Ecole romande de la Magistrature pénale di Neuchâtel). Vanta una lunga esperienza professionale sia nel settore privato - avendo operato in passato per alcuni primari istituti bancari nazionali - sia nel settore pubblico e nell'insegnamento. Dal 2014 è attivo professionalmente come giurista e analista finanziario per l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) a Berna. È stato inoltre membro della delegazione svizzera al Groupe d'action financière (GAFI) con sede a Parigi.

Molte funzioni - La creazione della figura del nuovo Segretario generale si inserisce in un più ampio processo di ottimizzazione delle risorse e riorganizzazione amministrativa del Ministero pubblico, si legge nella nota odierna. Simoneschi, la cui entrata in funzione è prevista a partire dal 1. gennaio 2022, sarà chiamato in particolare a collaborare a stretto contatto con il Procuratore generale e a coadiuvarlo per quanto concerne gli aspetti amministrativi delle risorse umane di un Ufficio che (Magistrati compresi) si avvicina alle cento unità, dell'informatica e della logistica, in sinergia con i servizi centrali. Si occuperà anche della gestione finanziaria della struttura, supervisionando gli aspetti contabili nonché l'attività delle cancellerie. Fungerà poi da interlocutore con i partner interni ed esterni (tra cui i servizi della Confederazione e del Cantone, segnatamente con il Dipartimento delle istituzioni e con la Divisione della giustizia). Coordinerà altresì i progetti in ambito informatico, tra cui Justizia 4.0, ed eseguirà infine tutti i compiti puntualmente assegnatigli dal Procuratore generale.