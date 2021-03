Le professioni del futuro: al via le Open Lesson della Supsi

LUGANO - La diffusione delle nuove tecnologie sta progressivamente generando molteplici opportunità professionali e nuovi posti di lavoro in diversi settori che spaziano dalla industria ai servizi, dalla moda alla finanza, dalle tecnologie medicali ai sistemi di trasporto. Occorreranno nei prossimi anni nuove figure professionali con forti competenze ingegneristiche e tecnologiche capaci di operare in ambiti interdisciplinari. Il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI aggiorna continuamente la propria offerta formativa per permettere ai propri studenti di cogliere al meglio le future sfide e opportunità. In questa particolare fase, è fondamentale quindi dare la possibilità agli interessati di conoscere da vicino i diversi percorsi formativi dal Dipartimento.

Dopo il successo degli Open Day virtuali SUPSI di inizio marzo, il Dipartimento tecnologie innovative propone le Open Lesson, lezioni a porte aperte rivolte a tutti coloro i quali sono interessati a vivere una prima esperienza nel mondo universitario frequentando uno o più momenti formativi dei Bachelor SUPSI in Ingegneria elettronica, gestionale, informatica e meccanica, nonché del nuovo Bachelor in Data Science and Artificial Intelligence.

Il primo appuntamento con le Open Lesson è previsto lunedì 15 marzo. Saranno diversi i momenti aperti al pubblico organizzati dal Dipartimento tecnologie innovative nei giorni seguenti (calendario disponibile online).

Le lezioni a porte aperte si svolgeranno a distanza, in linea con le direttive cantonali di contenimento dell’epidemia, con l’obiettivo di garantire l’accesso a tutti gli interessati. Attraverso le piattaforme di eLearning, docenti e Professori dei rispettivi Corsi di laurea apriranno le porte delle proprie “aule virtuali”. Le studentesse e gli studenti interessati avranno la possibilità di iscriversi e partecipare a una o più lezioni a scelta accedendo attraverso un link dedicato che verrà inviato via email.

I partecipanti potranno conoscere da vicino il metodo di insegnamento del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI, realtà impegnata nella formazione di giovani ingegneri altamente qualificati per le aziende e istituzioni del territorio. Un’occasione unica per vivere un momento di confronto e scoprire le numerose opportunità professionali legate ai diversi ambiti in cui le nuove tecnologie rivestono un ruolo sempre più importante.

La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi compilando il formulario online.

La novità: il campus di Lugano-Viganello - Tra le novità del 2021 spicca il trasferimento del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI dalla sua ex-storica sede di Manno al nuovo campus universitario di Lugano-Viganello. L’erogazione dei corsi in un’infrastruttura innovativa al centro della città garantirà migliori opportunità alle studentesse e agli studenti, nonché un’intensificazione dei rapporti con le realtà del territorio.

Nelle prossime settimane, sempre in linea con il piano di protezione in vigore, sarà possibile effettuare delle brevi visite presso il nuovo campus. Gli interessati possono contattare il Dipartimento all’indirizzo: dti.comunicazione@supsi.ch.