I nostri vaccini sono nelle loro mani

SANT'ANTONINO - La campagna di vaccinazione in Ticino è partita lunedì 4 gennaio dalle case anziani. E ora si prosegue a ritmo spedito, nonostante qualche intoppo legato alla fornitura. I preparativi e l'organizzazione hanno richiesto un po' di tempo. Come ormai noto, infatti, il preparato di Pfizer/BioNTech (il primo omologato in Svizzera, a cui fa seguito quello "più maneggiabile" di Moderna) pone delle sfide a livello logistico: ha delle modalità di conservazione a -70°C e dal momento in cui il prodotto viene tolto da questa temperatura si hanno cinque giorni disponibili per somministrare le 975 dosi contenute in ogni scatola. La distribuzione è quindi stata affidata in 15 cantoni, Ticino compreso, alla ditta Galliker, specializzata e autorizzata da Swissmedic a trasportare e gestire medicamenti che richiedono il rispetto della catena del freddo.

E la Galliker Transport AG ha una sede anche nel nostro cantone, a Sant'Antonino. Una fortuna per noi, perché permette di sfruttare appieno questi cinque giorni senza "perderne" una parte nel viaggio dalla Svizzera interna.

Che effetto fa essere "responsabili" del bene più prezioso di questo inizio d'anno? Lo abbiamo chiesto al responsabile della filiale ticinese, Stefano Mohr.

«È un servizio importante che gratifica e responsabilizza il nostro personale. Poter mettere a disposizione della comunità in un periodo così delicato la nostra esperienza e le nostre strutture è sicuramente molto arricchente dal punto di vista umano».

Cosa significa, in termini pratici, per l'azienda e per la sede ticinese nello specifico?

«Galliker riceve i mandati di trasporto direttamente dalle autorità cantonali e, al momento in cui il prodotto arriva sulla nostra piattaforma, sulla base delle loro indicazioni procediamo a effettuare le consegne del vaccino».

Come si è riorganizzata la sede di Sant'Antonino per occuparsi di questo importante mandato?

«A dipendenza del numero di mandati giornalieri, organizziamo il numero di equipaggi necessari a svolgere questo servizio. Un equipaggio è sempre composto da due autisti (che hanno ricevuto una formazione specifica) e di un mezzo frigorifero a temperatura controllata».

Come vi muoverete quando le dosi a disposizione aumenteranno, nel corso dei prossimi mesi?

«Parliamo comunque di invii con dimensioni relativamente piccole. L’aumento delle dosi disponibili pertanto non avrà un grande influsso sulla nostra organizzazione. Siamo comunque preparati a sostenere un numero elevato di invii giornalieri».

I collaboratori hanno dovuto ricevere una formazione supplementare?

«Tutti i nostri dipendenti hanno una formazione di base sulla gestione dei prodotti farmaceutici. Una cerchia di collaboratori ha avuto, in questo caso, una formazione specifica supplementare sia sulla gestione del prodotto, sia sui comportamenti da tenere».

Il fatto di avere una sede in Ticino pensate abbia avuto un ruolo nella scelta di affidare il mandato alla vostra azienda?

«Avere filiali certificate e autorizzate da Swissmedic su tutto il territorio nazionale ha sicuramente contribuito a fare in modo che la nostra società fosse presa in considerazione».