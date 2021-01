Dosi (quasi) tutte prenotate, disattivata la hotline

BELLINZONA - Alla fine della prima giornata, lunedì 4, erano stati presi 780 appuntamenti. Oggi le prime 2'500 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech assegnate al Cantone dalla Confederazione per le persone over 85 (a cui verrà somministrato dal 12 gennaio a Rivera) sono state quasi tutte riservate. Lo comunica il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). Il numero verde vaccinazione viene quindi temporaneamente disattivato.

Dal 25 gennaio anche Ascona e Tesserete - Nel frattempo è stata annunciata la terza fornitura di vaccino Pfizer-BioNTech (il giorno di consegna e il numero esatto di dosi devono essere ancora confermati dalla Confederazione), che darà avvio in Ticino alla seconda fase, con Ascona e Tesserete che dal 25 gennaio affiancheranno il centro di Rivera.

Telefono alla mano da venerdì - A partire da venerdì 8 gennaio alle 8:00 riapriranno quindi le linee del numero verde 0800 128 128 e sarà possibile annunciarsi per prendere l’appuntamento scegliendo in quale dei tre centri farsi vaccinare (Rivera, Ascona o Tesserete). Per il momento, è bene ricordarlo, il vaccino è destinato unicamente alle persone classe 1935 o precedenti. Solo successivamente verrà dato l’accesso ad altri gruppi di anziani, in funzione della disponibilità di vaccino.

Le linee sono calde, ma l'appuntamento è solo telefonico - Si ricorda che il numero verde 0800 128 128 risponde tutti i giorni dalle 8:00 alle 17:30. Occorre annunciarsi esclusivamente al telefono (non vi sono indirizzi mail dedicati agli appuntamenti). Le autorità sono consapevoli che il flusso di telefonate è notevole, ma si dicono «certe di poter contare sulla comprensione e la pazienza della popolazione». Chi ha domande più generiche sul vaccino può rivolgersi al proprio medico curante o alla Infoline nazionale vaccinazione Covid-19 (tutti i giorni dalle 6 alle 23) raggiungibile al numero 058 377 88 92. Informazioni sono pubblicate anche sul sito www.ti.ch/vaccinazione.

Con i Comuni da lunedì 11 gennaio - Infine, si ricorda ancora che gli anziani over 85 che non hanno la possibilità di spostarsi nei centri indicati potranno prendere contatto con la Cancelleria del proprio Comune a partire dall’11 gennaio e annunciare la loro volontà a farsi vaccinare. Questo permetterà di organizzare in seguito dei momenti di vaccinazione "di prossimità". La Cancelleria comunale raccoglierà in un primo momento i dati dei propri cittadini che hanno questa necessità, e al momento opportuno li ricontatterà indicando loro i dettagli sulla data e il luogo dell’appuntamento.