«Immensa soddisfazione» per il matrimonio per tutti

BELLINZONA - È con «immensa soddisfazione» che l'associazione LGBT+ della Svizzera italiana Imbarco Immediato ha accolto l'approvazione da parte del Consiglio degli Stati del matrimonio civile per tutti.

«Oggi finalmente possiamo festeggiare un ulteriore passo avanti verso l’abbattimento di una barriera discriminatoria e affermare che, anche per lo Stato, l'amore non ha colori, pregiudizi, limitazioni», scrive l'organizzazione in un comunicato. «Non ci sono nemmeno unioni di serie A e altre di serie B, ma tutti possono godere degli stessi diritti, semplicemente perché l'amore è lo stesso sentimento, indipendentemente dall'orientamento sessuale», continua.

Per quanto riguarda l'eventualità di un voto popolare sulla norma, poi, Imbarco Immediato dice di non essere per nulla preoccupata. Anzi: «Siamo pronti ad affrontare un referendum popolare confermativo e non ne temiamo l’esito», assicura l'associazione, che si occupa di creare momenti d'aggregazione e d'incontro sui temi dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. «Recenti sondaggi esprimono un parere ampiamente positivo della società al “Matrimonio civile per tutti” (più dell’82% di favorevoli) e, come associazione, saremmo ancor più soddisfatti se dovesse essere il popolo a esprimersi su queste tematiche», continua.

«Siamo certi che la società sia più avanti della politica. Fortunatamente oggi abbiamo potuto riscontrare un allineamento della politica con la società civile», conclude Imbarco Immediato.