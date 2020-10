In Ticino cinque morti nelle ultime 24 ore

BELLINZONA - In Ticino 380 persone sono risultate positive al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore e, purtroppo, si registrano anche ben cinque nuovi decessi. Un numero così elevato di vittime giornaliere non si vedeva dal 27 aprile.

Sono 27 i pazienti che hanno necessitato di un ricovero in ospedale. Con i 7 dimessi, attualmente nei nosocomi del nostro cantone ce ne sono 123 bisognosi di cure per motivi legati al coronavirus. Sette di loro si trovano in cure intense.

A partire da oggi sono in vigore in tutta la Svizzera i nuovi provvedimenti decisi dalla Confederazione - e annunciati ieri (vedi infografica allegata) - per contenere la seconda ondata, che ha travolto il nostro Paese (con, attualmente, 762 casi di Covid-19 per 100’000 abitanti sull’arco delle ultime due settimane): chiuse discoteche e sale da ballo, massimo quattro persone sedute al tavolo al ristorante e al bar, raduni privati con familiari e amici con massimo 10 persone, manifestazioni con più di 50 persone vietate, vietati gli sport di contatto (dai 16 anni), sì allo sport professionistico ma senza pubblico, università a distanza, mascherina obbligatoria a scuola (dal grado secondario II), al lavoro (se non può essere mantenuta la distanza) e all’esterno nelle aree pedonali molto frequentate e in generale nello spazio pubblico, se non può essere mantenuta la distanza necessaria.

Sempre ieri, in Ticino, sono state annunciate una quarantena di classe presso il Liceo di Lugano 1 e ben tre alla Scuola media di Canobbio. A cui si aggiungono stamattina altre tre classi: una al Liceo di Lugano 2, un'altra alle Medie di Canobbio e una alle Medie di Breganzona.

E per oggi pomeriggio è prevista una conferenza stampa in cui il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) farà il punto sull'evoluzione epidemiologica in Ticino e spiegherà l'adeguamento del dispositivo ospedaliero. Sarà possibile seguirla live su Tio.ch a partire dalle 15.00.